Миллионы жителей Германии не смогут оплачивать расходы на отопление
По оценкам Немецкой ассоциации квартиросъемщиков, миллионы домохозяйств не смогут оплачивать свои расходы на отопление из -за резкого роста цен на газ.
«Это чертовски много людей», — сказал президент ассоциации Лукас Зибенкоттен изданию Tagesspiegel. Особенно пострадают люди, которые имеют низкий доход и «здесь речь идет о миллионах», предупредил он.
Чтобы смягчить этот удар, необходима реформа жилищных пособий и лучшая защита от увольнения, говорится в сообщении агентства по защите арендаторов.
«Вам придется значительно увеличить лимиты доходов для людей, которые могут претендовать на жилищное пособие», - отметил президент ассоциации.
Лукас Зибенкоттен считает, что без пособия могут обойтись лишь домохозяйства при ежемесячном чистом доходе в размере 5000 евро на семью. Кроме того, в пособие на жилье необходимо будет включить годовую фиксированную ставку расходов на отопление и климатический компонент. Это могло бы, например, компенсировать увеличение арендной платы после реконструкции, связанной с энергопотреблением.
Канцлер Олаф Шольц недавно объявил о реформе жилищных пособий в качестве государственной меры по оказанию помощи.
Зибенкоттен также попросил, чтобы арендаторы, которые не могут оплачивать высокие затраты на электроэнергию, были защищены от увольнения и получили двухлетнюю отсрочку погашения долга за ЖКХ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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