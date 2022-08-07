Тонны цитрусовых гниют в европейских портах из-за конфликта между ЕС и ЮАР

ЕС ввел новые фитосанитарные требования, которые привели к тому, что тонны цитрусовых оказались заблокированы в портах ЕС.

Тонны апельсинов гниют в контейнерах, заблокированных в европейских портах, и рискуют быть уничтоженными, поскольку Южная Африка и Европейский Союз столкнулись в торговом споре по поводу правил импорта.

Южная Африка, второй по величине экспортер свежих цитрусовых в мире после Испании, подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в прошлом месяце, когда ЕС ввел новые фитосанитарные требования, которые, по словам производителей, угрожают их выживанию.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 