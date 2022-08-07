Тонны цитрусовых гниют в европейских портах из-за конфликта между ЕС и ЮАР
ЕС ввел новые фитосанитарные требования, которые привели к тому, что тонны цитрусовых оказались заблокированы в портах ЕС.
Тонны апельсинов гниют в контейнерах, заблокированных в европейских портах, и рискуют быть уничтоженными, поскольку Южная Африка и Европейский Союз столкнулись в торговом споре по поводу правил импорта.
Южная Африка, второй по величине экспортер свежих цитрусовых в мире после Испании, подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в прошлом месяце, когда ЕС ввел новые фитосанитарные требования, которые, по словам производителей, угрожают их выживанию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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