Медведев прокомментировал заявление Роджера Уотерса о Джо Байдене

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев оценил заявление основателя группы Pink Floyd о Джо Байдене.

7 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальных сетях высказал своё мнение касательно слов Роджера Уотерса о том, что Джо Байден является военным преступником и главным виновником кризиса на Украине.

Медведев заявил, что в западных странах ещё остались адекватные люди, которые осознают, что специальная операция на Украине является вынужденным шагом России для обеспечения собственной безопасности и защиты украинцев, которые находятся под гнётом киевского режима.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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