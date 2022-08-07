Медведев прокомментировал заявление Роджера Уотерса о Джо Байдене

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев оценил заявление основателя группы Pink Floyd о Джо Байдене.

7 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальных сетях высказал своё мнение касательно слов Роджера Уотерса о том, что Джо Байден является военным преступником и главным виновником кризиса на Украине.

Медведев заявил, что в западных странах ещё остались адекватные люди, которые осознают, что специальная операция на Украине является вынужденным шагом России для обеспечения собственной безопасности и защиты украинцев, которые находятся под гнётом киевского режима.