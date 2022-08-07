Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
Российская музыкальная группа "Би-2" сообщила, что навсегда покинула территорию России из-за критики со стороны россиян и правительства страны.
Вечером воскресенье информационное агентство "TVcenter.ru" сообщило, что весь состав музыкального коллектива "Би-2" покинул Россию, не выдержав критики россяин и российских чиновников после того, как члены "Би-2" осудили специальную военную операцию армии РФ на территории украинского государства.
Примечательно, что 27 августа должен был состояться концерт "Би-2" в Самаре, а 16 сентября группа должна выступать в Томске, однако теперь возможная деятельность коллектива в России сомнительна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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