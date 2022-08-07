Илон Маск рассказал о режиме дня: ведет ночной образ жизни и спит всего 6 часов
Миллиардер утверждает, что этого времени ему вполне хватает, чтобы восстановиться и быть бодрым весь день.
Самый богатый человек в мире рассказал, что обычно ложится спать около 3 часов ночи и просыпается примерно через шесть часов - в 9 или 9:30 утра.
По словам Илона Маска, у него была «плохая привычка» сразу после пробуждения проверять свой телефон, чтобы узнать, не произошло ли за ночь "чрезвычайных ситуаций".
Однако теперь он стремится делать это после тренировки - когда, по его словам, находится в лучшей форме. При этом миллиардер добавил, что ему "не очень нравится тренироваться".
В середине июля фотографии Маска без рубашки на яхте у греческого острова Миконос были опубликованы разными изданиями, и его раскритиковали за большой живот.
Миллиардер сегодня втянут в судебную тяжбу с Twitter после его отказа от сделки по покупке платформы социальных сетей за 44 миллиарда долларов. Слушание должно начаться 17 октября в Канцлерском суде штата Делавэр США.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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