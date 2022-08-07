В Чехии малый бизнес столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций
Бржиза заявил, что мелкие чешские бизнес-предприятия ждут тяжёлую осень из-за санкций введённых Западом против России.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, глава компании Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Брижиза в своём интервью для интернет-портала Seznam Zprávy заявил о том, что антироссийские санкции нанесли значительный урод для малого бизнеса в Чехии.
Брижза отметил, что многие малые бизнесы в Чехии начали закрываться из-за трудностей, которые возникли в связи с логистическими проблемами и ростом цен, вызванными введением санкций против России, а те, которые пытаются справиться с возникшими трудностями, начали готовиться к тяжёлой осени.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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