Бржиза заявил, что мелкие чешские бизнес-предприятия ждут тяжёлую осень из-за санкций введённых Западом против России.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, глава компании Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Брижиза в своём интервью для интернет-портала Seznam Zprávy заявил о том, что антироссийские санкции нанесли значительный урод для малого бизнеса в Чехии.

Брижза отметил, что многие малые бизнесы в Чехии начали закрываться из-за трудностей, которые возникли в связи с логистическими проблемами и ростом цен, вызванными введением санкций против России, а те, которые пытаются справиться с возникшими трудностями, начали готовиться к тяжёлой осени.