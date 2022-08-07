Неизвестная дочь Владимира Высоцкого: кто она и почему бард ее так и не признал

Официально у артиста и музыканта двое сыновей-наследников, что сегодня известно о детях звезды.

Легендарный поэт, музыкант, актер Владимир Высоцкий был трижды женат. Детей у него тоже трое, но самую младшую дочку, в отличие от сыновей, артист официально так и не признал. Как вообще сложились судьбы наследников звезды?

Сын Аркадий Владимирович

Старший сын Аркадий личность менее известная, нежели его младший брат. Он родился в 1962-м году от актрисы Людмилы Абрамовой. С Владимиром Семеновичем она познакомилась во время съемок картины «713-й просит посадку».

По ее словам, артист в первый вечер позвал Людмилу в ресторан, однако не рассчитал свои финансовые возможности. И в качестве платы за ужин Абрамовой пришлось отдать в залог старинное семейное кольцо.

Они начали встречаться, но Высоцкий никак не мог развестись со своей первой женой, с которой они сошлись еще в студенчестве.

Аркадий Высоцкий ведет довольно закрытый образ жизни и не любит ассоциаций со знаменитым отцом. Он закончил сценарный факультет ВГИКа и трудится на сценарном и актерском поприщах.

Перед поступлением в институт он два года отработал на золотых приисках, и называл этот период «самым светлым» в жизни. По последним данным, он проживает в Москве, трижды женился, у него пять детей и 2 внучки.

Сын Никита Владимирович

Его сходство с отцом колоссальное. Именно он и озвучил поэта в автобиографическом фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», который сам же и спродюсировал.

Никита Владимирович родился в 1964 году у Высоцкого и Абрамовой. Однако отец покинул семью, когда ему было всего пять лет. Причина тому - связь с артисткой Театра на Таганке Татьяной Иваненко.

После смерти Владимира Высоцкого его 15-летний сын рассказал, что звездный отец от них с братом не отстранился. Например, Никита Владимирович успел побывать на некоторых спектаклях легендарного актера - в том числе на знаменитом «Гамлете».

Младший Высоцкий закончил курс Олега Ефремова во МХАТе. В московских театрах его принимали с радостью, а на съемочной площадке он был еще и сценаристом, постановщиком.

Впоследствии занял пост директора специального музея на Таганке, посвященного его отцу. Никита Владимирович старается, чтобы нынешнее поколение не забыло, что сделал легендарный поэт.

Свою личную жизнь Никита Владимирович предпочитает не афишировать, но уточняет, что воспитывает трех детей. По данным некоторых СМИ, он трижды женился, но другие утеврждают, что в браке младший сын звезды был всего однажды.

Дочь Анастасия Иваненко

Девочка родилась в 1972 году - у актрисы Татьяна Иваненко, которая рассказала о своем романе с Владимиром Семеновичем. По слухам, именно от нее поэт ушел к Марине Влади.

Якобы все коллеги звезды знали, что Анастасия - дочь Высоцкого, однако об этом сам актер никогда не говорил, и дочку официально не признал.

После разрыва Татьяна Иваненко практически не давала интервью, о взаимоотношениях артиста с его внебрачной дочерью старалась не говорить. Она умерла в феврале 2021 года на 79-ом году жизни.

Про единственную дочь Владимира Высоцкого почти ничего неизвестно. СМИ писали, что Анастасия закончила факультет журналистики МГУ и работала на телеканале «Культура», у нее есть дочь Арина.