Bloomberg: пять банков Турции вводят российскую платёжную систему «Мир»

Издание Bloomberg сообщает, что сразу пять турецких банков приняли решение о введении в эксплуатацию российской платёжной системы "Мир".

7 августа американское информагентство Bloomberg сообщило, что пять банков Турции приняли директиву о внедрении в свою работу российской платёжной системы "Мир", которая стала актуальнее для России после запрета на работу Visa и Mastercard в РФ.

Примечательно, что данное решение турецкие банки приняли после того, как состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом в Сочи. Сам Эрдоган уверен, что работа систем "Мир" в Турции облегчит жизнь российским туристам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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