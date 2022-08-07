Bloomberg: пять банков Турции вводят российскую платёжную систему «Мир»
Издание Bloomberg сообщает, что сразу пять турецких банков приняли решение о введении в эксплуатацию российской платёжной системы "Мир".
7 августа американское информагентство Bloomberg сообщило, что пять банков Турции приняли директиву о внедрении в свою работу российской платёжной системы "Мир", которая стала актуальнее для России после запрета на работу Visa и Mastercard в РФ.
Примечательно, что данное решение турецкие банки приняли после того, как состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом в Сочи. Сам Эрдоган уверен, что работа систем "Мир" в Турции облегчит жизнь российским туристам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Историки рассказали, как устроена система власти в современном Китае
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Китай рассказал о своих планах на 2049 год
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол