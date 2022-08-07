Депутаты Конгресса США раскритиковали поставках оружия на Украину
Два депутата Конгресса США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин высказались против поставок оружия Киевским властям.
Члены палаты представителей Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин 7 августа сделали в своих Twitter-аккаунтах публикации с критикой поставок американского оружия Украине.
Боберт назвала военную помощь Украине для борьбы с Россией мошенничеством.
Накануне CBS издало журналистское расследование, в котором утверждалось, что часть от миллиардов долларов военной помощи Вашингтона Киеву так и не дошла до конечных получателей.
Грин пишет, что именно из-за причин, о которых говорилось в расследовании CBS, она голосовала против поставок оружия Украине.
Ранее российские дипломаты передали странам Североатлантического блока ноту с осуждением поставок оружия Украине.
Глава МИД РФ Лавров заявил, что все грузы с оружием для Украины могут стать мишенью для России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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