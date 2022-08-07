МИД Китая: власти США спланировали визит Пелоси на Тайвань для создания кризиса
Глава китайского МИДа Ван И утверждает, что правительство Соединённых Штатов целенаправленно спланировало рабочую поездку Нэнси Пелоси на Тайвань.
7 августа вечером министр иностранных дел Китая Ван И публично заявил, что власти США заранее планировали визит спикера американской палаты представителей при Конгрессе Нэнси Пелоси на тайваньский остров. По мнению Ван И, таким образом Вашингтон хотел нарастить своё военное влияние на Тайване, искусственно создав кризис в регионе.
Примечательно, что ранее Джо Байден заявил, что не подталкивал Пелоси к поездке на Тайвань, однако также не стал ей запрещать высаживаться на острове. Сама Нэнси Пелоси заявила, что её появление на тайваньском острове является демонстрацией приверженности Соединённых Штатов демократии в Тайване.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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