Sky News заявила о проблемах с подготовкой летчиков в Британии из-за России

Телеканал Sky News сообщил о том, что после начала специальной военной операции России на Украине Британии стало сложнее готовить летчиков.

Телеканал Sky News 7 августа сообщил о снижении возможностей по подготовке пилотов в Соединенном Королевстве.

Причиной является то, что Британия отправила самолеты к восточным границам НАТО. СМИ сообщает, что система подготовки пилотов находится в кризисе.

Будущим летчикам сложно обучаться из-за большого числа неисправных истребителей.

Также в Великобритании находится много иностранных пилотов на обучении, из-за чего встает вопрос о нехватке инструкторов.

В 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon уменьшился в три раза из-за «оперативной деятельности».

Очередной причиной сложностей в обучении пилотов является нахождение авианосца HMS Queen Elizabeth с восьмью истребителями F-35 в Тихом Океане.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 


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