Глава МИД Китая заявил, что Тайвань является частью КНР
Глава МИД Китая Ван И заявили, что Тайвань является частью Китайской территории, а не Соединенных штатов.
Министр иностранных дел Кнр Ван И на дипломатической встречи в Бангладеше 7 августа, сделала заявление относительно прошедших событий, разворочавшихся вокруг поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Дипломат заявил, что Тайвань является частью Китая, а не Соединённых Штатов. Ван И добавил, что Штаты занимаются "софистикой" пытаясь дать оценку напряженности на тайванском направлении. В свою очередь, Китай ведёт себя справедливо и уместно, защищая собственные национальные интересы в регионе, сообщает издание Reuters.
Китай рассматривает Тайвань как часть собственной территории, так как основное население острова составляют этнические китайцы.
Ранее, Китайское правительство усмотрела угрозу своему суверенитету в поездке спикера Нэнси Пелоси на Тайвань. Что привело к обострению отношений между КНР и Тайванем при поддержки Штатов. В ходе последних дней Китайской стороной проводились военные учения неподалёку от морских границ Тайваня.
Опубликовано: Марчик Артём
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