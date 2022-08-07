Историки рассказали о процессе строительства новой столицы Египта

В 2015 году руководство Египта объявило о начале реализации национального мегапроекта - строительства новой административной и финансовой столицы страны, в котором Китай стал крупнейшим инвестором.

Причина, по которой египтяне решились на столь смелый шаг, связана с тем, что "сердце" Египта, действующая столица город Каир, является одним из самых перенаселённых городов в мире, к тому же город активно расширяется. Если сейчас его население около 21 млн. человек (1/5 населения страны), то, про прогнозам, к 2050 году оно возрастёт до 38 млн.

Новый город располагается в 45 км. к востоку от Каира, в пустыне, площадью 700 кв. км., и рассчитан на 6,5 млн. жителей. Он станет резиденцией правительства и министерств, здесь же будут находиться и посольства иностранных государств.

Однако, для реализации такого проекта в первую очередь нужны большие деньги, которые можно найти в Китае - крупнейшем инвесторе современности.

Стоит сказать, что официально китайско-египетские дипломатические отношения были установлены ещё в далёком 1956 году. Тогда Египет стал первым африканским и арабским государством, установившим с КНР дипломатические отношения.

Сейчас же Китай это - ключевой военно-технический и крупнейший торговый партнёр Египта, импортирующий, к примеру, египетские зерновые, а также крупный инвестор, вкладывающий значительные суммы в египетские проекты.

Так, объём китайских инвестиций уже достиг 7 млрд. долларов, кроме того благодаря деятельности китайских компаний было создано более 30 тыс. рабочих мест.

Что же касается египетского мегапроекта, то по данным издания "Egypt Independent", в общей сложности, объём китайских инвестиций в строительство новой столицы составляет 11,2 млрд. долларов . У многих людей, интересующимся этим проектом, были сомнения на счёт его дальнейшей судьбы. В первую очередь по причине эпидемии коронавируса.

Однако, по данным египетского новостного портала "Egypt Today", ещё в мае 2020 года китайский посол в "стране фараонов" Ляо Лицян высказался о том, что эпидемия никак не отразится на реализации китайских проектов в этой североафриканской стране, в том числе и на самом главном - строительстве новой административной столицы Египта.