Конгресс США назвал мошенничеством поставки оружия на Украину
Члены американского конгресса указали на неприятную правду о поставках оружия на Украину.
7 августа члены конгресса Соединённых Штатов Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин в пресс-релизе осудили американское правительство за обман при оказании военной помощи Украине.
Согласно мнению политиков, каждая поставка оружия киевскому режиму является мошенничеством, помимо прочего конгрессвуман Грин обратила внимание на то, что США никогда не беспокоила судьба Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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