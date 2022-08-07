Белорусская Бела-Кола заменит Coca-Cola в магазинах России
Белорусская газировка Бела-Кола заменит американскую Coca-Cola на прилавках российских магазинов.
В воскресенье, 7 августа белорусский телеканал СТВ сообщил, что белорусский газированный напиток заменит популярный американский продукт.
"Представители крупного бизнеса союзных государств (Беларуси и России - прим.) подписали письмо о намерениях по расширению деловых контактов в сфере инноваций. Вместо американской Coca-Cola в России теперь будет продаваться наша белорусская Бела-Кола", - сообщило СТВ.
На телеканале заверили, что отечественный напиток по качеству ничем не уступает западному аналогу.
Концерн Coca-Cola ушел из России после начала российской спецоперации в Украине. Когда с российского рынка ушел McDonald's, его выкупила российская компания, которая объявила, что будет искать напитки, которые могли бы заменить Coca-Cola.
Однако неизвестно, будет ли выбрана Бела-Кола. Российские Telegram-каналы на днях объявили, что один из российских производителей газированных напитков, ранее купленный Coca-Cola, будет выпускать собственные заменители западных напитков.
Опубликовано: Николай Скира
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