Белорусская Бела-Кола заменит Coca-Cola в магазинах России

Белорусская газировка Бела-Кола заменит американскую Coca-Cola на прилавках российских магазинов.

В воскресенье, 7 августа белорусский телеканал СТВ сообщил, что белорусский газированный напиток заменит популярный американский продукт. 

"Представители крупного бизнеса союзных государств (Беларуси и России - прим.) подписали письмо о намерениях по расширению деловых контактов в сфере инноваций. Вместо американской Coca-Cola в России теперь будет продаваться наша белорусская Бела-Кола", - сообщило СТВ. 

На телеканале заверили, что отечественный напиток по качеству ничем не уступает западному аналогу.

Концерн Coca-Cola ушел из России после начала российской спецоперации в Украине. Когда с российского рынка ушел McDonald's, его выкупила российская компания, которая объявила, что будет искать напитки, которые могли бы заменить Coca-Cola. 

Однако неизвестно, будет ли выбрана Бела-Кола. Российские Telegram-каналы на днях объявили, что один из российских производителей газированных напитков, ранее купленный Coca-Cola, будет выпускать собственные заменители западных напитков. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 


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