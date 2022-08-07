Байден вышел из изоляции и улетел в домик на атлантическом пляже

Президент США Джо Байден вышел из изоляции после двух недель болезни коронавирусом.

По словам Белого дома, Байден прибыл на вертолете в свой пляжный домик в Рехоботе на атлантическом побережье в воскресенье утром в сопровождении нескольких сотрудников.

Журналисты сообщили, что перед взлетом вертолета Байден сказал, что чувствует себя нормально. В субботу у него был второй отрицательный результат теста на коронавирус.

В воскресенье президентский врач Кевин О'Коннор сертифицировал Байдену второй отрицательный тест подряд. Президент возобновит публичные выступления и поездки, говорится в письме врача, опубликованном Белым домом в воскресенье.

Лечащий врач американского президента сообщила прессе, что рецидив произошедший в прошлую субботу, когда у Байдена вновь оказался положительный тест на ковид, наблюдался у пациентов, получавших Паксловид в редких случаях.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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