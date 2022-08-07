Байден вышел из изоляции и улетел в домик на атлантическом пляже
Президент США Джо Байден вышел из изоляции после двух недель болезни коронавирусом.
По словам Белого дома, Байден прибыл на вертолете в свой пляжный домик в Рехоботе на атлантическом побережье в воскресенье утром в сопровождении нескольких сотрудников.
Журналисты сообщили, что перед взлетом вертолета Байден сказал, что чувствует себя нормально. В субботу у него был второй отрицательный результат теста на коронавирус.
В воскресенье президентский врач Кевин О'Коннор сертифицировал Байдену второй отрицательный тест подряд. Президент возобновит публичные выступления и поездки, говорится в письме врача, опубликованном Белым домом в воскресенье.
Лечащий врач американского президента сообщила прессе, что рецидив произошедший в прошлую субботу, когда у Байдена вновь оказался положительный тест на ковид, наблюдался у пациентов, получавших Паксловид в редких случаях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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