Премьер Израиля Лапид объявил об окончании спецоперации «Рассвет» в секторе Газа

Израильский премьер-министр Яир Лапид утверждает, что спецоперация армии Израиля на территории сектора Газа завершена.

7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид публично заявил, что израильские войска достигли всех поставленных целей в ходе специальной военной операции "Рассвет" на территории сектора Газа, которая была направлена против террористов организации "Исламский джихад". По словам Лапида, продолжать спецоперацию бессмысленно.

Накануне армия Израиля начала спецоперацию "Рассвет" в сектора Газа, нанося авиаудары по территории региона с целью уничтожения исламских фундаменталистов. В ответ войска Палестины атаковали Израиль ракетами, большинство из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".