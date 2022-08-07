МИД Германии подтвердил арест своего консула в Аргентине, который убил мужа-гея
После смерти мужа в Рио-де-Жанейро был арестован сотрудник немецкого консульства, сообщает DPA.
На теле мужчины были множественные травмы, указывающие на акт насилия, заявила в воскресенье старший следователь Камила Лоренсу. По сообщениям СМИ, сотрудник консульства Германии и его муж-бельгиец женаты более 20 лет.
Сотрудник консульства сначала сам вызвал скорую помощь, так как мужу внезапно стало плохо и он упал. Муж, по словам дипломата, принимал снотворное и много пил. Однако позже следователи обнаружили следы крови по всей квартире в районе Ипанема. После вскрытия полиция предположила, что смерть наступила в результате удара по затылку.
Генеральное консульство Германии в Рио-де-Жанейро изначально не прокомментировало этот случай, когда его спросили. Министерство иностранных дел заявило, что посольство Германии в Бразилии и генеральное консульство в Рио находятся в тесном контакте с властями, расследующими дело.
Опубликовано: Тарас Медведев
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