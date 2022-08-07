Историки рассказали о пути развития Китая

Как известно, Китай - это не просто государство, это целая цивилизация, как европейская, индийская, арабо-исламская и т.д.

С очень древней историей, полной как громких успехов и побед, так и горьких поражений, слабости и раздробленности.

Недаром говорят, история - это самый лучший учитель. А китайцы очень трепетно относятся к своей истории.

Современный Китай -это синтез, смесь официальной коммунистической идеологии с особенностями менталитета, завязанными на национализм (в хорошем смысле этого слова), конфуцианство, местные верования.

После прихода к власти Мао Цзэдуна и возглавляемой им Коммунистической партии Китая (КПК), образования 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики начался новый этап в развитии Китая.

Бессмысленно отрицать тот факт, что только при поддержке СССР стало возможным появление на карте мира такого огромного нового коммунистического государства, что стало крупным поражением для США, Великобритании и их союзников.

В тот период (1949 г.) после Великой Победы Советского Союза, превращения его в супердержаву, усиления международного коммунистического движения во главе с СССР на мировой арене, приход к власти КПК стал крупной победой лагеря социализма.

Действительно, особенно в первое десятилетие существования нового государства, советско-китайские отношения переживали свои лучшие годы, но постепенно, особенно после смерти Иосифа Сталина, разоблачения культа его личности, начался раскол между "братскими" коммунистическими партиями КПСС и КПК.

Этому способствовало множество причин, одной из которой было нежелание Генсека ЦК КПК Мао Цзэдуна следовать 2-м номером после СССР.

Чтобы понять это, можно просто посмотреть на слово "брат". В русском языке есть слово "брат", не имеет значения младший он или старший. Просто брат. И всё. Родной по крови.

Но в китайском языке иначе. Есть старший брат - 哥哥 ("гэгэ") и младший брат - 弟弟 ("диди"). Для китайцев очень важна иерархия.

Когда Китай был слабым, раздробленным, в состоянии гражданской войны, КПК нуждалась в помощи СССР. Да и после прихода к власти КПК теперь уже "новый" Китай зависел от "старшего брата" - СССР в военном, техническом, финансовом и других аспектах. Был "младшим братом".

Но постепенно Мао Цзэдун проводил политику "охлаждения" отношений, сторонники советско-китайского сотрудничества в КПК становились изгоями, подвергались репрессиям.

Мао Цзэдун - националист, который хотел укрепления и усиления Китая, его независимости. Это факт. Делал он это своими способами. Он был виртуозом политической борьбы, борясь со сторонниками СССР у себя в партии, он укреплял свою личную власть. Всё-таки, этот человек объединил Китай, оставил его с атомным оружием.

Весьма поучительно, как китайцы относятся к его личности. Из того, что сделал Председатель Мао: 70% - хорошо, 30% - плохо. В целом - хорошо.

Этому можно действительно поучиться, а не чрезмерно критиковать, даже поливать грязью историю своей страны, её исторических деятелей.

Кто знает, если бы у руля КНР был бы другой человек? Как бы сложились советско-китайские отношения? Полилась бы кровь на острове Даманском и у озера Жаланашколь?

Я, как автор этой статьи, сторонник российско-китайского партнёрства. Но в отношении с Китаем нужно помнить, что, когда нужно он становится "пандой", ситуация меняется - он уже "дракон".