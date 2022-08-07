Историки рассказали, почему именно Китай- Поднебесная

Китай – одно из немногих государств, где история в несколько тысячелетий сочетается с передовыми культурными и технологическими решениями.

Некогда отсюда в наши земли были привезены фарфор, бумага, взрывчатка, артиллерийские орудия, секрет шёлковой ткани и множество других изобретений, изменивших ход истории или её внешнюю атрибутацию.

За это время Китай поменял множество названий, среди которых, помимо нынешнего, выделяются два – Срединное государство и Поднебесная.

Если с первым всё понятно: китайцы полагали, что весь мир как вокруг пупа крутится вокруг Китая, были убеждены, что он находится в центре цивилизованного мира, то почему Поднебесная, уже далеко не так очевидно.

Происхождение Поднебесной:

История учит нас, что этот термин (天下 — tian xia — ТЬЕН СЯ) был непосредственным образом и весьма плотно завязан на духовные начала народа Китая, а почитание и уважение к предкам стали важной составляющей культуры Китая, сохранившейся и в наши дни.

Символом веры для китайцев является небо; важнейшим представителем неба в этой стране считали императора, который был почитаем наравне с богами и пользовался колоссальным уважением в народе страны.

Поэтому появилась вторая часть — 天下, ТЬЕН, что в переводе с ханьского диалекта означает низ, подножье. Вместе эти два иероглифа составляют поднебесную.

Первый раз понятие в нынешнем виде и смысле стало применяться в период Шанской династии, когда Китай впервые стал единым государством.

Тогда считалось, что небеса – место, где обитают духи предков; со временем из локации пантеона и бестиария Небо стало самостоятельным и наивысшим божеством, объектом для всеобщего почитания и поклонения.

Император же стал считаться Небесным Сыном, который осуществлял подношения предкам и проводил важные религиозные обряды от имени всего китайского народа.

В те благословенные времена в Китае считали, что Небо не что иное, как круг, покрывающий квадратную землю; так выходило, что в центре квадрата, аккурат под прикрытой Небом частью, находились Ханьские владения – Китай.

Всё, что выходило за пределы власти императора, было землями варваров, которые в лучшем случае были китайскими данниками, а в худшем – проводили набеги на окраины империи.

Ни первые, ни вторые не заслуживали покровительства, а потому были лишены Неба над головой.

Где-то в глубине Китая был скрыт вход в Небо. Разумеется, его точное местонахождение – секретная тайна, скрытая во мраке веков и даже тысячелетий.

Почему Китай называют Поднебесной?

Всем, изучающим китайский в качестве иностранного, доподлинно известно, что в китайском языке название страны обозначается двумя иероглифами, звучащими как «Чжунь го», что в дословном переводе ничто иное, как срединное государство.

Это название, наряду с сакральным и политическим подтекстом, имеет и практический, бытовой. Со всех сторон страна окружена преградами, которые в прошлом тысячелетии, а то и позапрошлом считались непреодолимыми для человека.

Куда бы не пошёл китаец – в северные степи, южные непролазные джунгли, западные горы до небес, не говоря уже о четырёх морях, омывающих побережье – его ждал тупик, перед которым в лучшем случае следовало отступить, а в худшем – сложить голову.

Даже бесчисленные нашествия орд варваров, постепенное наступление Великого Северного Соседа – России, а также европейская экспансия на побережье не поколебала уверенности Китая в том, что он сердце галактики.

Немного красок:

Есть ещё несколько пользующихся определённой популярностью вариантов. Например, сыхай – вполне логично, особенно с учётом того, что сы на китайском – числительное четыре, а хай ничто иное, как море.

Не менее интересно происхождение топонима China, «чайна». Ведь ни одно самоназвание не похоже на эту «чайну»!

Популярная версия гласит, что на территории, где сейчас расположена автономная провинция «Внутренняя Монголия», раньше было княжество Ляо. Люди, жившие тут, называли себя кидани – или китаи.

Соседи, в том числе монголы, адаптировали это самоназвание под свои нужды – и стали называть Китаем уже территорию, а не только людей.