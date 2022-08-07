Рыболовы рассказали, в какое время суток ловля карася наиболее эффективна

Просидел 5 часов в ожидании карася, перепробовал и насадки разные, и кормить его пробовал, не хочет клевать ни в какую.

Карась – рыба очень непредсказуемая, однозначно сказать что он клюёт, например, только на рассвете, язык у меня не повернётся. Бывали такие рыбалки, что с пяти утра сидишь на берегу, время к одиннадцати подходит уже – а он только начинает расклёвываться.

Бывало, что с утра знакомый рыбачил, не поймал ничего. Посреди дня, скоротать пару часиков, выезжаю на тот же водоём – попадаю на жор. А знакомому как расскажу, тот локти кусает. Не дождался!

Конечно, есть часы такие, когда карась наиболее активен. Но, на всех водоёмах часы эти разные, и могут меняться в течение одного сезона по нескольку раз.

Где-то клюёт на самой зорьке, в 4:30 утра, а где-то расклёвываться карась начинает ближе к семи, в то время как на первом водоёме пик клёва прошёл уже. Где-то вообще клюёт он днём – всё утро просидеть можно без рыбы, а к десяти часам начинаешь ловить.

Есть в рыбалке такое понятие, как «выход» – рыба начинает активно кормиться в определённое, ограниченное время. Так вот, этих выходов за день может быть несколько. С утра – часиков в 7-8, днём – в 12-14, и вечером – перед заходом солнца.

А на другом водоёме эти часы будут другими. Поэтому, карася всегда есть смысл выжидать. Часто бывает такое, что на водоём мы приезжаем между этими выходами – отсидел я вечёрку, с шести до десяти, не поймал ничего. А на следующий день узнаю, что клевал здесь карась днём, и после захода солнца. Обидно.

Часто после захода солнца, ночью, начинает кормиться крупный карась. А до этого весь вечер клевала мелочь в заброс. И этот переход с мелкой рыбы на крупняк может быть настолько резким, что даже понять не успеваешь ничего.

В том году было дело, сидели с другом на берегу с семи вечера, наловили по полторашке обрезанной карася, котам. Штук по 30. Клевал в заброс. Уже собираться думаем, темнеет. И тут пошёл крупняк, каждый карась размером с полторашку эту.

И насадки те же, и забрасываем туда же, где мелочь ловили, но теперь уже крупный ловился карась. Поплавка не видать практически, но азарт взял своё – просидели ещё минут 40, штук по 5 поймали. А ушли бы часом ранее, даже и предположить мы не могли бы, что здесь такой карась ловился после нас.

Поэтому, далеко не всегда главную роль играют насадки, прикормка, оснастка, выбор места. Иногда достаточно просто подождать, и будет вам счастье. А то, что вам рассказывают: «Ловить карася нужно строго на утренней зорьке!», – зачастую брехня. На каждом водоёме часы пиковой активности разнятся.