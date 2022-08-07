Яир Лапид: продолжать военную операцию в секторе Газа не имеет смысла
Премьер-министр Израиля заявил, что цели военной операции "Рассвет" полностью достигнуты.
На встрече с главами южных муниципалитетов страны премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" полностью достигнуты и продолжать её не имеет смысла.
"Цели достигнуты, продолжать операцию не имеет смысла" - заявил премьер-министр.
К такому выводу Лапид пришёл после посещения совместно с министром обороны Бенни Ганцем Южного командования и пунктов управления ВС Израиля.
В настоящий момент Израиль и Палестина при посредничестве Египта согласились заключить перемирие. Соглашение должно вступить в силу 7 августа.
Опубликовано: Максим Алексеев
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