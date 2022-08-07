Украинские дипломаты пригласили Роджера Уотерса переехать в Россию

Британский музыкант Роджер Уотерс вызвал возмущение в Киеве и аплодисменты в Москве заявлениями причинах войны на Украине.

Президент США Джо Байден «разжигает пожар в Украине», заявил соучредитель группы Pink Floyd американскому модератору Майклу Смерконишу в интервью, опубликованном в воскресенье. «Это большое преступление», - добавил он.

Уотерс утверждал, вопреки возражениям Смеркониша, что США затягивают войну. Если бы Байден захотел, война закончилась бы «завтра».

Экс-президент России Дмитрий Медведев с благодарностью воспринял заявление музыканта.

«На Западе еще есть адекватные люди. Pink Floyd навсегда», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он сопроводил свой комментарий песней «Wish You Were Here» Уотерса.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба после интервью назвал певца «безвольным, бессердечным, беспощадным и потерянным человеком».

Сначала Уотерс заявил, что войны не будет, потому что Путин слишком умен для нее, отметил Щерба.

«Сейчас идет война — и вы говорите, что у этой войны есть веская причина», — написал Щерба в Twitter и призвал Уотерса переехать в Россию.