Украинские дипломаты пригласили Роджера Уотерса переехать в Россию
Британский музыкант Роджер Уотерс вызвал возмущение в Киеве и аплодисменты в Москве заявлениями причинах войны на Украине.
Президент США Джо Байден «разжигает пожар в Украине», заявил соучредитель группы Pink Floyd американскому модератору Майклу Смерконишу в интервью, опубликованном в воскресенье. «Это большое преступление», - добавил он.
Уотерс утверждал, вопреки возражениям Смеркониша, что США затягивают войну. Если бы Байден захотел, война закончилась бы «завтра».
Экс-президент России Дмитрий Медведев с благодарностью воспринял заявление музыканта.
«На Западе еще есть адекватные люди. Pink Floyd навсегда», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он сопроводил свой комментарий песней «Wish You Were Here» Уотерса.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба после интервью назвал певца «безвольным, бессердечным, беспощадным и потерянным человеком».
Сначала Уотерс заявил, что войны не будет, потому что Путин слишком умен для нее, отметил Щерба.
«Сейчас идет война — и вы говорите, что у этой войны есть веская причина», — написал Щерба в Twitter и призвал Уотерса переехать в Россию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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