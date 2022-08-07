Полиция Бразилии арестовала консула Германии по подозрению в убийстве мужа

Уве Герберт Хан, консул Германии в Бразилии сообщил, что его муж упал и ударился головой. Полиции его доводы показались неубедительными.

Полиция Бразилии арестовала немецкого консула по подозрению в убийстве мужа и попытках скрыть преступление.

В полиции сообщили, что Уве Герберт Хан обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его мужу, гражданин Бельгии Вальтеру Биоту стало плохо и он упал, ударившись головой.

Полиция усомнилась в правдоподобности подобного сценария.

Версия событий, изложенная консулом в том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы" - заявил официальный представитель полиции Бразилии Камила Лоуренко.

Экспертиза показала, что на теле жертвы обнаружены многочисленные кровоподтёки. Указанные травмы свидетельствуют о том, что Биота перед смертью пинали ногами и били предметом цилиндрической формы.