Полиция Бразилии арестовала консула Германии по подозрению в убийстве мужа
Уве Герберт Хан, консул Германии в Бразилии сообщил, что его муж упал и ударился головой. Полиции его доводы показались неубедительными.
Полиция Бразилии арестовала немецкого консула по подозрению в убийстве мужа и попытках скрыть преступление.
В полиции сообщили, что Уве Герберт Хан обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его мужу, гражданин Бельгии Вальтеру Биоту стало плохо и он упал, ударившись головой.
Полиция усомнилась в правдоподобности подобного сценария.
Версия событий, изложенная консулом в том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы" - заявил официальный представитель полиции Бразилии Камила Лоуренко.
Экспертиза показала, что на теле жертвы обнаружены многочисленные кровоподтёки. Указанные травмы свидетельствуют о том, что Биота перед смертью пинали ногами и били предметом цилиндрической формы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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