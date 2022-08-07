Лапид заявил об окончании операции «Рассвет» в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что ЦАХАЛ выполнил все поставленные цели в ходе операции «Рассвет» в секторе Газа.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, премьер-министр Израиля Яир Лапид в официальном пресс-релизе объявил об окончании военной операции «Рассвет» израильской армии в секторе Газа.
Лапид отметил, что военнослужащие армии обороны Израиля выполнили все поставленные командованием ЦАХАЛ перед ними цели в ходе операции направленной против террористической организации «Исламское государство»* в Газе.
* Запрещённая на территории РФ террористическая организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Лапид заявил об окончании операции «Рассвет» в секторе Газа
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