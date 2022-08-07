Джонсон выставил на продажу таунхаус в Лондоне за 1,8 миллиона долларов
Подавший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон продаёт свой лондонский таунхаус за 1,8 миллиона долларов.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, британский таблоид Daily Mirror заявил, что ушедший в отставку после многочисленных скандалов премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон принял решение о продаже таунхауса в Лондоне.
Издательство отмечается, что Джонсон планирует продать дом в столице Великобритании за 1,8 миллиона долларов, чтобы остаться в плюсе на 4 тысячи долларов, так как покупал его в 2019 года за 1,4 миллиона долларов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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