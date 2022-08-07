Из Газы по территории Израиля выпустили около 950 ракет
ЦАХАЛ сообщил, что из сектора Газа по Израилю было выпущено около девятьсот пятидесяти ракет.
7 августа пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта из сектора Газа по израильской территории было выпущено приблизительно 950 ракет.
Сотрудники израильского оборонного ведомства в своём официальном пресс-релизе отметили, что система противоракетной обороны «Железный купол» смогла успешно отразить девяносто шесть процентов выпущенных по Израилю боеприпасов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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