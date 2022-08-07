Медведев похвалил лидера Pink Floyd за позицию по конфликту в Украине

Дмитрий Медведев положительно оценил высказывание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что Джо Байден искусственно разжёг конфликт в Украине.

В воскресенье экс-президент России Дмитрий Медведев оценил высказывание фронтмена группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который заявил, что Джо Байден как президент США и правительства стран НАТО несут ответственность за кризис в Украине, поскольку Россия вынуждена защищать интересы своей нацбезопасности.

Медведев утверждает, что заявление Уотерса подчёркивает тот факт, что на территории коллективного Запада ещё остались адекватные люди. Также Дмитрий Медведев сообщил, что любит группу Pink Floyd.