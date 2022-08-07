Welt: немцев возмутило заявление экс-посла Украины в ФРГ Мельника о Бандере

После нового заявления о Бандере бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника возмущенные немцы призвали его скорее вернуться домой.

7 августа немецкое издание Die Welt сообщило, что украинский экс-посол в Германии Андрей Мельник в своем интервью упомянул Степана Бандеру и о том, что многие люди еще не готовы обсуждать его личность.

Разгневанные читатели Die Welt заявили, что Бандера был пособником нацистов и виновен в смерти многих людей и обсуждать здесь уже нечего, также они посоветовали Мельнику убираться скорее домой и не давать более подобных комментариев.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 


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