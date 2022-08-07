Риттер убеждён, что Байден может образумить Зеленского одним звонком

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер рассказал как Байден может остановить Зеленского от возможного обстрела Запорожской АЭС.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для телеканала RT заявил, что президент США Джо Байден способен вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского всего лишь одним телефонным разговором.

Риттер утверждает, что Байдену достаточно пригрозить прекращением оказания военной помощи Зеленскому, чтобы исключить очередные потенциальные попытки украинской стороны совершать действия, которые угрожают безопасности не только Украины, но и безопасности других стран, к примеру, ракетные обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС в Энергодаре.