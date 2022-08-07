Дачники рассказали, как правильно обрезать ежемалину в зависимости от сезона

Ежемалина набирает все больше популярности по сравнению с обычной ягодой. Кустарники ежемалины дают большой урожай крупных ягод.

Цели обрезки ягодного кустарника:

Обрезка входит в перечень обязательных мероприятий по уходу за ежемалиной, потому как кусты склонны к бесконтрольному разрастанию. В таком виде куст не только будет занимать свободное место, но и не сможет активно развивать новые побеги, потому что на них попросту не хватит сил и питания.

Итак, ниже я объясню вам суть обрезки в зависимости от типа процедуры:

Формирующая обрезка необходима для поддержания аккуратного внешнего вида, правильного воздухообмена и более удобных условий сбора урожая.

Санитарная обрезка позволяет удалять побеги, которые не смогли пережить зимовку и будут ослаблять куст. Также во время санитарной обрезки удаляются побеги с признаками поражения болезнями и вредителями.

Омолаживающая обрезка нужна старым побегам, определить которые можно по серо-коричневому цвету. После такой обрезки молодые побеги будут нарастать более активно.

Помимо всех перечисленных положительных моментов, обрезка еще и помогает правильно подготовить куст к зимовке. Для этого я каждую осень, за несколько недель до прихода отрицательных температур срезаю все старые ветви буквально под корень, оставляя лишь зеленые побеги.

Такая мера помимо всего прочего благоприятно влияет на урожайность следующего сезона.

Нюансы обрезки в зависимости от сорта культуры:

На вашем участке могут расти прямостоячие виды ежемалины, стелющиеся, ремонтантные, а может и все сразу.

В любом случае обрезка для каждого сорта будет иметь свои особенности:

Для прямостоячих сортов рекомендована обрезка непосредственно после сбора урожая. В это время важно полностью вырезать двухлетние побеги, а однолетние оставить нетронутыми. Исключение составляют побеги с явными дефектами и признаками заболеваний. Если оставшиеся побеги слишком длинные, их можно укоротить до метра.

К обрезке стелющихся сортов нужно приступать в октябре. Удалению подлежат все старые ветви. Оставшиеся побеги желательно закрепить на шпалере таким образом, чтобы куст принял форму веера, причем молодые побеги нужно зафиксировать с одной стороны, а плодоносящие — с другой.

В первых числах апреля кустарник нужно тщательно просмотреть и удалить все побеги, которые вымерзли в течение зимнего времени.

Ремонтантные сорта в силу своих особенностей плодоношения требуют до трех обрезок в течение сезона. На своем участке я приступаю к работам в начале апреля, выполняя в это время санитарную обрезку. В первых числах лета занимаюсь формированием кустов, оставляя максимум шесть самых сильных побегов.

В рамках осенней обрезки срезаю побеги двухлетнего возраста.