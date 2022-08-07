Китай сделал выводы из ошибок компартии СССР

Свой путь к коммунизму Китай начал в 1978 году. Его основоположником считается государственный деятель Дэн Сяопин.

Его заветы успешно претворяются в жизнь на протяжении четырех десятилетий, за которые Китай изменился до неузнаваемости.

Несмотря на ошибки, совершенные в этот период, и дорогую цену, которую пришлось заплатить китайскому народу, экономические реформы оказались успешными.

КНР – социалистическое государство, но в основе процветания лежит прагматизм. Здесь умеют использовать все подходящее и легко отказываться от лишнего, ненужного.

На данный момент в Китае функционирует Коммунистическая партия, которой фактически принадлежит власть. Членами партии являются около 90 млн человек, и она является самой крупной партией в мире.

Китайцы изучают процесс крушения социалистической системы в СССР, поскольку это бесценный опыт. Они хорошо усвоили, что вооруженные силы, спецслужбы и активы государственных предприятий заслуживают особого внимания и должны всегда оставаться под контролем.

В течение всего своего существования Компартия Китая адаптируется к постоянно меняющимся обстоятельствам.

Сейчас в партию вступают лучшие представители общества: управленцы с соответствующими навыками, бизнесмены и многие другие.