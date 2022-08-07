Опиумные войны стали важным уроком для Китая

К XIX Великобритания обзавелась внушительным торговым и военным флотом, стала ведущей морской державой и начала экспансию практически по всему миру.

Британцам удавалось заполучить все новые и новые колонии, они расширяли рынки для продажи своих товаров, создавали новые торговые маршруты.

В это время в Китае власть принадлежала маньчжурской династии Цин. Государство было самым богатым и могущественным в Азии. Его шелк, фарфор и чай с удовольствием покупали европейцы.

Британских купцов ситуация не устраивала, поскольку китайцам не были нужны европейские товары, а на продаже своих они хорошо зарабатывали.

Китай оставался независимым, в то время как крупнейшие державы делили между собой все континенты. И тогда британцы нашли выход – опиум.

Это сильнодействующее вещество, которое делали из мака. Первоначально его использовали в медицине, но оно вызывало сильную зависимость.

Британия начала торговать опиумом с Китаем. Его обменивали на китайские товары, а потом эти же товары перепродавали и получали неплохой доход.

В ответ китайские власти начали бороться с опиумом, сжигать его. Тогда Британия начала Первую опиумную войну, которая продолжалась с 1840 по 1842 год. Британцы без проблем победили Китай и заключили Нанкинский договор.

Для Китая это была катастрофа. А Британия получила Гонконг и большую выплату, для нее открылись 4 порта. Китай ждала деградация от опиума и постепенно вымирание, однако урок был усвоен и страна сумела справиться с ситуацией.