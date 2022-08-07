Опиумные войны стали важным уроком для Китая
К XIX Великобритания обзавелась внушительным торговым и военным флотом, стала ведущей морской державой и начала экспансию практически по всему миру.
Британцам удавалось заполучить все новые и новые колонии, они расширяли рынки для продажи своих товаров, создавали новые торговые маршруты.
В это время в Китае власть принадлежала маньчжурской династии Цин. Государство было самым богатым и могущественным в Азии. Его шелк, фарфор и чай с удовольствием покупали европейцы.
Британских купцов ситуация не устраивала, поскольку китайцам не были нужны европейские товары, а на продаже своих они хорошо зарабатывали.
Китай оставался независимым, в то время как крупнейшие державы делили между собой все континенты. И тогда британцы нашли выход – опиум.
Это сильнодействующее вещество, которое делали из мака. Первоначально его использовали в медицине, но оно вызывало сильную зависимость.
Британия начала торговать опиумом с Китаем. Его обменивали на китайские товары, а потом эти же товары перепродавали и получали неплохой доход.
В ответ китайские власти начали бороться с опиумом, сжигать его. Тогда Британия начала Первую опиумную войну, которая продолжалась с 1840 по 1842 год. Британцы без проблем победили Китай и заключили Нанкинский договор.
Для Китая это была катастрофа. А Британия получила Гонконг и большую выплату, для нее открылись 4 порта. Китай ждала деградация от опиума и постепенно вымирание, однако урок был усвоен и страна сумела справиться с ситуацией.
Опубликовано: Светлана Репина
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