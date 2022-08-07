В Сирии боевики готовят провокацию против России

Генерал-майор РФ Олег Егоров заявил, что боевики «Джебхат ан-Нусра»* готовят провокацию в Сирии для обвинения ВКС России и Дамаска.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, генерал-майор РФ Олег Егоров в официальном пресс-релизе сообщил о подготовке боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* совместно с псевдо-благотворительной организацией «Сирийская гражданская оборона» ведут подготовку к провокации направленной против российских военнослужащих и Дамаска.

Егоров отметил, что боевики проводят съёмку постановочных видео в населённом пункте Китиан САР, чтобы обвинить перед мировой общественностью российские воздушно-космические силы и сирийскую армию в неконтролируемых ударах по мирному населению.