Дачники рассказали, как правильно чистить лисички после сбора
Лисички — уникальные грибы, отличающихся ярко выраженным вкусом, напоминающим мясные блюда.
Отбор в лесу:
Обработку грибов нужно провести не позднее 7–8 часов после среза, то есть на ночь их оставлять нельзя.
Лисички очень хрупкие и храниться долго не могут, поэтому к обработке приступать нужно еще в лесу:
Аккуратно снимите собранных грибов листья и прилипшие веточки.
После сбора внимательно проверьте отсутствие гнили и повреждений. Червивые лисички в корзину не кладем, поскольку за пару часов они могут повредить хорошие грибы.
Желательно срезу подрезать ножку, чтобы определить также и там отсутствие червей.
Для сбора лисичек подходят плоские широкие корзины, поскольку в корзину класть более трех слоев не желательно, чтобы грибы не подавились.
Важно! Ни в коем случае сверху не прикрывайте лисички другими грибами.
Домашняя обработка:
Дома приступаем к очистке немедленно.
Лисички не особо нуждаются в замачивании.
Если сверху на шляпке присохло много мелкого мусора, достаточно замочить на 10 минут, после чего кухонной губкой его аккуратно смывают водой.
Встречающиеся на поверхности пятна, соскабливают ножом.
Важно! В воду лучше закладывать грибы небольшими порциями. При долгом нахождении в воде они могут впитать влагу и стать водянистыми.
По мере загрязнения воду меняют.
Складки внутренней гофрированной поверхности бережно вычищают узкой мягкой щеткой и промывают струей воды.
Полностью очищенные грибы складывают в дуршлаг, промывают проточной водой и дают стечь.
Заготовки и сохранность урожая:
Какую–то часть мы сразу употребим в пищу. Остальные постараемся сохранить.
Заморозка лисичек:
Перед заморозкой грибы необходимо подсушить.
Молодые лисички можно сразу расфасовать небольшими порциями по пакетам и отправить в камеру глубокой заморозки.
Крупные, зрелые лисички предварительно следует отварить 15–20 мин, чтобы они не горчили.
После чего их сливают, расфасовывают и отправляют в морозильную камеру.
Срок хранения в замороженном состоянии — 3 месяца.
Сушка:
Очень хороший вариант сохранности урожая — сушка грибов.
Перед просушкой грибы желательно не мыть, а мягкой щеточкой очистить от мусора.
Сушат лисички в затененном месте на открытом воздухе, в духовке или электросушилке.
При сушке в электроприборах температуру выставляют до 60°С. При более высокой температуре грибы утрачивают значительную часть полезных веществ.
Как видим, обработать и сохранить собранные лисички не сложно. Важно учитывать все особенности данных грибов и не допускать распространенных ошибок.
Опубликовано: Ангелина Крент
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