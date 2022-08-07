Дачники рассказали, как правильно чистить лисички после сбора

Лисички — уникальные грибы, отличающихся ярко выраженным вкусом, напоминающим мясные блюда.

Отбор в лесу:

Обработку грибов нужно провести не позднее 7–8 часов после среза, то есть на ночь их оставлять нельзя.

Лисички очень хрупкие и храниться долго не могут, поэтому к обработке приступать нужно еще в лесу:

Аккуратно снимите собранных грибов листья и прилипшие веточки.

После сбора внимательно проверьте отсутствие гнили и повреждений. Червивые лисички в корзину не кладем, поскольку за пару часов они могут повредить хорошие грибы.

Желательно срезу подрезать ножку, чтобы определить также и там отсутствие червей.

Для сбора лисичек подходят плоские широкие корзины, поскольку в корзину класть более трех слоев не желательно, чтобы грибы не подавились.

Важно! Ни в коем случае сверху не прикрывайте лисички другими грибами.

Домашняя обработка:

Дома приступаем к очистке немедленно.

Лисички не особо нуждаются в замачивании.

Если сверху на шляпке присохло много мелкого мусора, достаточно замочить на 10 минут, после чего кухонной губкой его аккуратно смывают водой.

Встречающиеся на поверхности пятна, соскабливают ножом.

Важно! В воду лучше закладывать грибы небольшими порциями. При долгом нахождении в воде они могут впитать влагу и стать водянистыми.

По мере загрязнения воду меняют.

Складки внутренней гофрированной поверхности бережно вычищают узкой мягкой щеткой и промывают струей воды.

Полностью очищенные грибы складывают в дуршлаг, промывают проточной водой и дают стечь.

Заготовки и сохранность урожая:

Какую–то часть мы сразу употребим в пищу. Остальные постараемся сохранить.

Заморозка лисичек:

Перед заморозкой грибы необходимо подсушить.

Молодые лисички можно сразу расфасовать небольшими порциями по пакетам и отправить в камеру глубокой заморозки.

Крупные, зрелые лисички предварительно следует отварить 15–20 мин, чтобы они не горчили.

После чего их сливают, расфасовывают и отправляют в морозильную камеру.

Срок хранения в замороженном состоянии — 3 месяца.

Сушка:

Очень хороший вариант сохранности урожая — сушка грибов.

Перед просушкой грибы желательно не мыть, а мягкой щеточкой очистить от мусора.

Сушат лисички в затененном месте на открытом воздухе, в духовке или электросушилке.

При сушке в электроприборах температуру выставляют до 60°С. При более высокой температуре грибы утрачивают значительную часть полезных веществ.

Как видим, обработать и сохранить собранные лисички не сложно. Важно учитывать все особенности данных грибов и не допускать распространенных ошибок.