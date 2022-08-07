Люгинбюль призвал швейцарцев запасаться свечами и дровами для зимы

Глава комиссии Швейцарии по энергетике Люгинбюль предупредил швейцарцев о возможном отключении электроэнергии зимой.

7 августа возглавляющий Федеральную комиссию Швейцарии по энергетике Вернер Люгинбюль в интервью местной газете NZZ am Sonntag настоятельно порекомендовал швейцарцам начать запасаться свечами и дровами для подготовки к суровой зиме.

Люгинбюль уточнил, что в Швейцарии ожидаются серьёзные перебои в подаче электроэнергии и отметил, что вся Европа рискует столкнуться с нехваткой электричества и сжиженного природного газа из-за введённых против РФ санкций.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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