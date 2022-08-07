Историки рассказали, как Китай стал крупнейшим торговым партнёром Африки

Одна из самых интересных "околокитайских" тем - это возрастающее влияние Поднебесной на "чёрном континенте". И здесь есть, над чем задуматься.

За последние два десятилетия торговля между Китаем и Африкой увеличилась в 20 раз, и по-прежнему продолжает расти. Китай уже давно обошёл своих конкурентов и стал "главным другом" стран "чёрного континента". Но пришёл к этому не сразу...

Стоит сказать, что с самого начала существования "красного Китая" (1949) его руководство, пытаясь сделать из него лидера среди стран третьего мира, уделяло пристальное внимание Африке, где располагалась большая их часть.

Так, по данным китайских СМИ, в период с 1950 по 2012 гг. КНР предоставила "чёрному континенту" помощь в размере 27,5 млрд.$, а в 2014 году на страны континента пришлось 51,8% зарубежной помощи Китая.

Новой эпохой в укреплении китайского влияния на "чёрном континенте" стала инициированная Дэн Сяопином политика реформ и открытости. На первое место вышли чистый прагматизм и экономический расчёт, а не идеология. И это со временем дало свои плоды.

В 1980 году, на начальном этапе новой политики китайского руководства, китайско-африканский товарооборот равнялся 1 млрд. $, в 1999 году - 6,5 млрд. $, в 2000 году - он уже превысил 10 млрд.$, а в 2006 году - достиг 55 млрд. $.

В 2009 году Китай попал в топ, став крупнейшим торговым партнёром Африки, потеснил Соединённые Штаты. В 2010 году товарооборот между Поднебесной и "чёрным континентом" уже достиг 114 млрд.$.

В 2013 году, когда руководитель КНР Си Цзиньпин инициировал китайскую инициативу "Один пояс, один путь", китайско-африканский торговый оборот превысил 210 млрд.$.

Кроме ведения торговли Китай активно инвестирует в различные проекты в африканских странах.

Так, к примеру, за 15 лет (2000-2015) Китай инвестировал более 100 млрд. $ в различные проекты на "чёрном континенте", постепенно, из года в год, наращивая объёмы. Если в 2003 году объём китайских инвестиций равнялся 500 млн. $, то в 2012 году - уже достиг 15 млрд.$.

Кроме того, темпы проникновения КНР на континент не снижались. Этому не смогли помешать ни противодействие конкурентов, ни экономический кризис 2008-2012 годов, ни что-либо другое.

2020 год принёс новые вызовы и угрозы, включая самый главный из них - Covid-19. Безусловно, пандемия внесла свои "коррективы", обрушив мировую экономику и, по сути, изменив наш образ жизни. Однако, Китай, наверное, нашёл "рецепт успеха" выхода из кризиса.

И, несмотря ни на что, его торговля с Африкой продолжается. Яркий пример - Гуанчжоу, столица одной из наиболее экономически развитых провинций Китая - Гуандун.

Так, по данным агентства "Синьхуа", объёмы китайско-африканской торговли через международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь за первые 2 месяца 2021 года достигли 590 млн. $, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Что касается порта Гуанчжоу, то с начала 2020 по апрель 2021 гг. в Африку было экспортировано 900 тыс. TEU стоимостью в 5,6 млрд. $. В основном, КНР экспортирует в страны "чёрного континента" электронику и промышленные товары своих бесчисленных заводов.

TEU (twenty-foot equivalent unit/двадцатифутовый эквивалент) - единица измерения вместимости грузовых транспортных средств.

Что же касается импорта, то он "смехотворен". За тот же период из Африки было импортировано 20 тыс.TEU общей стоимостью в 200 млн.$.

5,6 и 0,2 млрд.$. Чувствуете? Существенная разница, положительное сальдо - 5,4 млрд.$. Китай действительно "играет" по-взрослому.