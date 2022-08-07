Самый длинный деревянный мост Китая обрушился в результате пожара

Этому уникальному сооружению исполнилось 900 лет. Через столетие он мог бы отметить 1000-летний юбилей.

Этот памятник древнекитайской архитектуры, расположенный в провинции Фуцзян, считается национальной реликвией.

Мост носит название Пиннань Ваньань и был построен во время правления династии Сун. Он считался самым длинным плетеным деревянным мостом Поднебесной - его длина составляла 98,2 метра, а ширина - 4,7 метра.

Памятник пережил множество исторических событий и войн, выстоял даже во время нашествия монголо-татар. В данный момент он полностью уничтожен огнем и, по предварительным оценкам, восстановлению не подлежит.

Причина возгорания уникального сооружения сейчас устанавливается.

Мост и ранее переживал пожары, но пламя ни разу не уничтожало его полностью. Впервые он был восстановлен после пожара в 1742 году, в период правления императора Цяньлуна.

В 2006 году он был объявлен национальным объектом по защите ключевых культурных реликвий.

Примут ли власти страны решение строить его точную копию - пока не известно.