Самый длинный деревянный мост Китая обрушился в результате пожара
Этому уникальному сооружению исполнилось 900 лет. Через столетие он мог бы отметить 1000-летний юбилей.
Этот памятник древнекитайской архитектуры, расположенный в провинции Фуцзян, считается национальной реликвией.
Мост носит название Пиннань Ваньань и был построен во время правления династии Сун. Он считался самым длинным плетеным деревянным мостом Поднебесной - его длина составляла 98,2 метра, а ширина - 4,7 метра.
Памятник пережил множество исторических событий и войн, выстоял даже во время нашествия монголо-татар. В данный момент он полностью уничтожен огнем и, по предварительным оценкам, восстановлению не подлежит.
Причина возгорания уникального сооружения сейчас устанавливается.
Мост и ранее переживал пожары, но пламя ни разу не уничтожало его полностью. Впервые он был восстановлен после пожара в 1742 году, в период правления императора Цяньлуна.
В 2006 году он был объявлен национальным объектом по защите ключевых культурных реликвий.
Примут ли власти страны решение строить его точную копию - пока не известно.
Опубликовано: Наталья Павлова
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