В Африке катаются на лыжах, пока Европа страдает от жары

Пока в Европе фиксируют новые рекорды жары, в африканской стране Лесото люди катаются на лыжах. И это не следствие изменений климата.

Лесото – единственная страна на планете, которая полностью находится на высоте более 1000 м над уровнем моря. Из-за этого зимой здесь бывает снег, несмотря на расположение в южном полушарии.

В горах Малути в Лесото работает единственный горнолыжный курорт к югу от экватора. Многие его посетители рассказывают, что раньше никогда не видели снега и не катались на лыжах.

В июле здесь даже проводили соревнования по сноуборду и лыжам, участников было очень много.

Состязания выиграл 13-летний юноша из города Бута-Буте в Лесото по имени Сехоло Рамоноци. Он говорит, что мечтает покататься на лыжах в Европе.

Уроженец Лондона Мека Лебоханг Эджинду рассказывает, что более десяти лет преподает катание на лыжах и сноуборде в Австрии, и это его первый сезон в Южном полушарии. У него есть семейные корни в Лесото.

На курорте можно взять напрокат лыжное снаряжение. Здесь работают инструкторы, как на любом другом горнолыжном курорте в мире.

Но сам факт, что это место находится в Африке, придает катанию особый шарм и привлекает на курорт все больше людей.