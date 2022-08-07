Выпуск нового iphone 14 может быть отложен из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань
Процессоры для Apple изготавливают на Тайване, а затем отправляют для сборки в Китай. После визита Нэнси Пелоси эта схема может быть прервана.
После визита спикера палаты представителей США в Тайбей, Китай ввел новые торговые правила. Теперь маркировки "Сделано на Тайване" или "Сделано в Китайской республике" запрещены.
"Для Apple это означает, что аппаратные средства со старой маркировкой скорее всего будут возвращены из Китая обратно на Тайвань" - говорится в сообщении.
Apple, комментируя ситуацию, сообщает, что ведёт переговоры со своими тайваньскими партнёрами. В компании просят, чтобы все запрещённые маркировки были удалены. Не исключён перенос производства iphone в Индию.
Эксперты отмечают, что визит Пелоси может стать началом ожесточённой торговой войны между КНР и Тайванем. Это крайне негативно отразится на рынке электроники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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