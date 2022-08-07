Гросс назвал политику ЕС в отношении России шизофренией
Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс осудил стремление ЕС отказаться от российского природного газа.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, политик Геральд Гросс, борющийся за пост президента Австрии, в интервью австрийскому телеканалу OE24 указал на нелогичность заявлений правительства Евросоюза, которое всячески стремятся доказать мировому сообществу, что не нуждается в поставках российского газа, а потом жалуется, что Россия снижает экспорт газа по «Северному потоку».
Помимо этого Гросс в своём аккаунте Twitter решил подытожить свою речь для канала ОЕ24 словами о том, что планы и действия Европейского союза являются проявлениями шизофрении лидеров стран-участниц объединения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
Самый длинный деревянный мост Китая обрушился в результате пожара
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
В европейских портах гниют тонны апельсинов из-за спора ЕС с Южной Африкой
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ