Ученые из Америки оживили умерших свиней с помощью экспериментальной жидкости
Это произошло в течение часа после смерти животных. Новая технология позволила "завести" все важные органы свиней и восстановить их кровообращение.
Этот важный эксперимент был проведен сотрудниками Йельского университета. Он обещает стать настоящим прорывом в медицине.
В ходе исследования нашла подтверждение теория о том, что после смерти клетки в органах млекопитающих живут в течение некоторого времени.
Таким образом, ученые пришли к заключению, что смерть - это биологический процесс, который можно вылечить и обратить вспять в течение нескольких часов после ее наступления.
В ходе этого исследования находившимся под наркозом свиньям намеренно спровоцировали остановку сердца. Через час после этого их подключили к аппарату, заменяющему работу легких и сердца.
Животным в несколько этапов вводили экспериментальную жидкость, которая заморозила процесс гибели клеток, сохранила целостность тканей и "завела" работу органов.
Инновационная жидкость носит название OrganEx. Она восстанавливает работу основных органов через шесть часов после смерти.
Это открытие поможет сохранять донорские органы после смерти людей, а также восстанавливать функции органов после обширных кровотечений и инфарктов.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
На Кубе начался энергетический кризис, а пожар в нефтехранилище усугубляет его
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня
В Чили образовалось странное отверстие в земле размером с Триумфальную арку
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ