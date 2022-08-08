Ученые из Америки оживили умерших свиней с помощью экспериментальной жидкости

Это произошло в течение часа после смерти животных. Новая технология позволила "завести" все важные органы свиней и восстановить их кровообращение.

Этот важный эксперимент был проведен сотрудниками Йельского университета. Он обещает стать настоящим прорывом в медицине.

В ходе исследования нашла подтверждение теория о том, что после смерти клетки в органах млекопитающих живут в течение некоторого времени.

Таким образом, ученые пришли к заключению, что смерть - это биологический процесс, который можно вылечить и обратить вспять в течение нескольких часов после ее наступления.

В ходе этого исследования находившимся под наркозом свиньям намеренно спровоцировали остановку сердца. Через час после этого их подключили к аппарату, заменяющему работу легких и сердца.

Животным в несколько этапов вводили экспериментальную жидкость, которая заморозила процесс гибели клеток, сохранила целостность тканей и "завела" работу органов.

Инновационная жидкость носит название OrganEx. Она восстанавливает работу основных органов через шесть часов после смерти.

Это открытие поможет сохранять донорские органы после смерти людей, а также восстанавливать функции органов после обширных кровотечений и инфарктов.