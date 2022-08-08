В Чили образовалось странное отверстие в земле размером с Триумфальную арку

30 июля в Чили образовался провал в земле. Он находится рядом с шахтой Алькапарроса, которая принадлежит канадской компании Lundin Mining.

На данный момент ширина дыры составляет 50 м, глубина – около 200 м, причем ее размеры продолжают увеличиваться. Изначально провал был вдвое меньше, а на дне была видна вода.

Местные чиновники приказали остановить работы на соседнем медном руднике. Национальная служба геологии и горного дела исследует отверстие.

В компании Lundin Mining утверждают, что никто из рабочих или других граждан не пострадал. Ее сотрудники работают над выяснением причин.

Помимо Lundin Mining собственностью владеет также японская компания Sumitomo Corporation, ей принадлежит 20%.

Служба геологии и добычи полезных ископаемых заявила, что установила на шахте насосы для забора воды и в ближайшие несколько дней проверит подземные камеры на предмет чрезмерной добычи.

Местные власти выразили обеспокоенность тем, что шахта Алькапарроса могла быть затоплена под землей, что дестабилизировало окружающие земли.

Мэр Тьерра-Амарилла Кристобаль Зунига заявил журналистам, что считает ситуацию «совершенно необычной».