На Кубе начался энергетический кризис, а пожар в нефтехранилище усугубляет его

Этим летом Куба столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, который вызвал антиправительственные протесты и миграцию в США.

На этом фоне пожар в нефтехранилище в порту Матансас стал особенно опасным событием. Там произошла серия взрывов, более 60 человек были ранены, 17 пожарных пропали без вести.

Причиной стал удар молнии в резервуар для хранения сырой нефти в зоне разгрузки порта. Он был наполовину наполнен.

Пожарные, работавшие над локализацией ситуации, не смогли предотвратить распространение пламени на второй резервуар, содержащий 52 000 кубометров мазута.

Министерство транспорта приостановило всю деятельность в порту Матансас. Все суда были перенаправлены в порт Гаваны для разгрузки.

Неиспользованная нефть, ценный товар для остро нуждающегося острова, и перебои в работе порта могут ухудшить и без того нестабильную ситуацию, поскольку остров уже борется с отключениями электричества.

В пятницу спрос на электроэнергию был на 995 МВт больше, чем генерирующая мощность энергосистемы Кубы, что привело к отключению электроэнергии в течение всего дня.

Жители городов и поселков выходят на улицы во время вечерних отключений электричества, чтобы пожаловаться на перебои с электричеством. Но кубинские официальные лица заявили, что отключения электроэнергии будут продолжаться.