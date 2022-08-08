На Кубе начался энергетический кризис, а пожар в нефтехранилище усугубляет его
Этим летом Куба столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, который вызвал антиправительственные протесты и миграцию в США.
На этом фоне пожар в нефтехранилище в порту Матансас стал особенно опасным событием. Там произошла серия взрывов, более 60 человек были ранены, 17 пожарных пропали без вести.
Причиной стал удар молнии в резервуар для хранения сырой нефти в зоне разгрузки порта. Он был наполовину наполнен.
Пожарные, работавшие над локализацией ситуации, не смогли предотвратить распространение пламени на второй резервуар, содержащий 52 000 кубометров мазута.
Министерство транспорта приостановило всю деятельность в порту Матансас. Все суда были перенаправлены в порт Гаваны для разгрузки.
Неиспользованная нефть, ценный товар для остро нуждающегося острова, и перебои в работе порта могут ухудшить и без того нестабильную ситуацию, поскольку остров уже борется с отключениями электричества.
В пятницу спрос на электроэнергию был на 995 МВт больше, чем генерирующая мощность энергосистемы Кубы, что привело к отключению электроэнергии в течение всего дня.
Жители городов и поселков выходят на улицы во время вечерних отключений электричества, чтобы пожаловаться на перебои с электричеством. Но кубинские официальные лица заявили, что отключения электроэнергии будут продолжаться.
Опубликовано: Светлана Репина
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