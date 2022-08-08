В обмелевшей итальянской реке нашли бомбу времен Второй мировой войны, в ней было 240 кг взрывчатки

Жара, которая этим летом пришла в Европу, высушила реку По в Италии. В обмельчавшей речке нашли ранее затопленную бомбу времен Второй мировой войны.

Ее нашли рыбаки возле северной деревни Борго-Виргилио, недалеко от города Мантуя. Вес бомбы составляет 450 кг.

Для утилизации бомбы пришлось эвакуировать около 3000 человек, проживающих поблизости. Воздушное пространство в этом районе было перекрыто, а навигация по этому участку водного пути, а также движение по железнодорожной ветке и близлежащей государственной дороге были остановлены.

Мэр Борго-Вирджилио Франческо Апорти сказал, что если бы люди отказались эвакурироваться, операции были бы прекращены.

Инженеры по обезвреживанию бомб сняли взрыватель с устройства американского производства, которое, по словам военных, содержало 240 кг взрывчатки.

Затем саперы в сопровождении полиции доставили устройство в карьер в муниципалитете Медоле примерно в 45 км, где оно было уничтожено.

В прошлом месяце Италия объявила чрезвычайное положение в районах, окружающих По, самую длинную реку страны.

На долю этого регионаприходится примерно треть сельскохозяйственного производства Италии, и он страдает от самой сильной засухи за последние 70 лет.