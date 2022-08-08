С метро Бостона происходят необыкновенные вещи, пассажиры возмущены

Бостонский метрополитен – старейший в США. В последнее время система дает огромное количество сбоев, вызывая возмущение пассажиров.

21 июля 43-летний поезд метро Orange Line загорелся, когда он пересекал мост к северу от Бостона, в результате чего один пассажир прыгнул в Таинственную реку, а другие выпрыгнули из окон.

Сообщается, что причиной стал отказ аккумуляторного отсека. После этого все поезда, произведенные китайской компанией CRRC, были сняты с линии.

На данный момент поставлено 78 новых поездов Orange Line, что составляет примерно половину из 152 заказанных. Доставлено 12 вагонов Red Line из 252 заказанных.

В сентябре с 40-летним профессором Бостонского университета произошел несчастный случай из-за ржавой лестницы метро.

Девять человек получили ранения, когда позже в том же месяце вышел из строя эскалатор на станции.

В апреле 39-летний мужчина умер, когда его рука застряла в неисправной двери вагона метро. Более двух десятков человек попали в больницу в июле прошлого года из-за аварии на Зеленой линии.

В июне произошло столкновение двух поездов, четыре человека были госпитализированы. В мае произошло три схода строительных машин с рельсов в трех отдельных инцидентах на синей ветке системы.

Еще больше разозлив пассажиров, MBTA начало пускать поезда по графику, аналогичному субботнему, на трех из четырех основных линий метро, по крайней мере, в течение лета.