С метро Бостона происходят необыкновенные вещи, пассажиры возмущены
Бостонский метрополитен – старейший в США. В последнее время система дает огромное количество сбоев, вызывая возмущение пассажиров.
21 июля 43-летний поезд метро Orange Line загорелся, когда он пересекал мост к северу от Бостона, в результате чего один пассажир прыгнул в Таинственную реку, а другие выпрыгнули из окон.
Сообщается, что причиной стал отказ аккумуляторного отсека. После этого все поезда, произведенные китайской компанией CRRC, были сняты с линии.
На данный момент поставлено 78 новых поездов Orange Line, что составляет примерно половину из 152 заказанных. Доставлено 12 вагонов Red Line из 252 заказанных.
В сентябре с 40-летним профессором Бостонского университета произошел несчастный случай из-за ржавой лестницы метро.
Девять человек получили ранения, когда позже в том же месяце вышел из строя эскалатор на станции.
В апреле 39-летний мужчина умер, когда его рука застряла в неисправной двери вагона метро. Более двух десятков человек попали в больницу в июле прошлого года из-за аварии на Зеленой линии.
В июне произошло столкновение двух поездов, четыре человека были госпитализированы. В мае произошло три схода строительных машин с рельсов в трех отдельных инцидентах на синей ветке системы.
Еще больше разозлив пассажиров, MBTA начало пускать поезда по графику, аналогичному субботнему, на трех из четырех основных линий метро, по крайней мере, в течение лета.
Опубликовано: Светлана Репина
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