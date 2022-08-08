На китайском курорте Санья вспышка COVID-19, заблокированы десятки тысяч туристов

Тропический южный остров Китая Хайнань пользуется популярностью у туристов. В последнее время их привлекало еще и отсутствие проблем с коронавирусом.

За прошлый год на острове было зарегистрировано только два случая заражения COVID-19. Но сейчас их количество существенно возросло, и на острове оказались заблокированы десятки тысяч туристов.

6 августа в главном туристическом центре острова городе Санья был введен карантин. Транспортное сообщение ограничили.

На острове сейчас пик сезона, там находится порядка 80 000 туристов. Им придется оставаться в отелях как минимум еще неделю.

Санья сообщила о 689 симптоматических и 282 бессимптомных случаях в период с 1 по 7 августа. Другие города провинции Хайнань, включая Даньчжоу, Дунфан, Линшуй и Лингао, сообщили о более чем дюжине случаев за тот же период.

Продажа железнодорожных билетов из Санья приостановлено, отмены практически все авиарейсы. Власти города объявили в субботу, что туристы, чьи рейсы были отменены, смогут бронировать гостиничные номера за полцены.

Но десятки туристов в воскресенье пожаловались в группах WeChat на то, что их отели не применяют такое правило и им по-прежнему приходится платить по ставкам, аналогичным первоначальным ценам.

Внутренние посетители поддерживали туристическую индустрию на Хайнане на протяжении большей части пандемии, но эта внезапная блокировка рискует навсегда оттолкнуть некоторых туристов.