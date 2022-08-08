Законопроект Байдена о климате и снижении инфляции ставит под угрозу развитие рынка электромобилей

Новый законопроект США ограничивает субсидии, говорят автопроизводители, ставит под угрозу цель внедрения электромобилей в 2030 году.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, отраслевые группы, представляющие General Motors, Toyota, Volkswagen и других крупных автопроизводителей, заявили, что «Закон о снижении инфляции» стоимостью 430 миллиардов долларов, принятый Сенатом США в воскресенье, поставит под угрозу цели по внедрению электромобилей к 2030 год в США.

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и противодействие изменению климата.

Джон Боззелла, исполнительный директор Alliance for Automotive Innovation, заявил, что «требование налогового кредита на электромобили немедленно лишает большинство автомобилей права на стимулирование, и законопроект также поставит под угрозу нашу способность достичь к 2030 году коллективной цели в 40% -50% от общего объема продаж на рынке авто».

Группа предупредила в пятницу, что большинство моделей электромобилей не будут претендовать на налоговую льготу в размере 7500 долларов США для покупателей в США в соответствии с законопроектом Сената. Чтобы претендовать на субсидию, автомобили должны быть собраны в Северной Америке, что сделает многие электромобили неприемлемыми, как только закон вступит в силу.

Законопроект Сената США также налагает другие ограничения, запрещающие автопроизводителям использовать материалы, произведенные в других странах, путем постепенного увеличения доли компонентов аккумуляторов, поставляемых из Северной Америки. После 2023 года автомобили, использующие аккумуляторы из других стран, не смогут получать субсидии, а ключевые полезные ископаемые также столкнутся с ограничениями на закупки.

Законопроект предусматривает налоговый кредит в размере 4000 долларов США для бывших в употреблении электромобилей, в то же время он планирует предоставить миллиарды долларов в виде нового финансирования производства электромобилей и 3 миллиарда долларов для Почтовой службы США для покупки электромобилей и оборудования для зарядки аккумуляторов.

Палата представителей США планирует провести голосование по законопроекту в пятницу. Президент США Джо Байден в год избрания ставил целью, что к 2030 году на электромобили и подключаемые гибриды будет приходиться половина всех продаж новых автомобилей.