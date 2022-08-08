Климов прокомментировал визит Минтранса Литвы на Тайвань, «мало проблем с РФ»

Литва продолжает вести конфронтационную политическую деятельность и не только против соседних России и Беларуси, но и Китая.

Визит министерства транспорта Литвы на Тайвань, после скандального визита Нэнси Пелоси тому прямое подтверждение, считает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте. Видимо, постсоветской Прибалтике мало проблем с РФ и они решили одновременно побороться с КНР?» — отметил он в своем телеграм-канале.

Напомним, что Литва уже получила ответную реакцию Китая на открытие в Вильнюсе дипредставительства Тайваня. Китай сначала остановил на таможне крупные партии литовского пива и разорвал контракты с литовскими пивоварами, а затем начал переваливать грузы в ЕС минуя эту прибалтийскую республику.