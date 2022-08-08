В Китае сгорел 900-летний деревянный мост Ванань, восстановить его невозможно

В Восточном Китае сгорел 900-летний деревянный мост Ванань. Огонь поглотил конструкцию и привел к ее обрушению. По мнению специалистов, реконструкция исторической переправы будет невозможна.

Мост Ваньань , также известный как Мост Всеобщего Мира, был построен во времена династии Сун (960-1127) в уезде Пиннань, провинция Фуцзянь в Восточном Китае. Мост имел длину 98,2 метра и считался самым длинным деревянным мостом в Поднебесной.

В субботу, 6 августа на мосту произошел пожар. Огонь быстро поглотил конструкцию, и деревянный каркас рухнул. Пожар был потушен через 10 часов. Информации о том, что кто-то пострадал, нет.

Специальному расследованию предстоит выяснить причины возгорания. По мнению экспертов, в разрушении моста может быть виноват человек.

"Я думаю, что это, вероятно, был человеческий фактор, а не стихийное бедствие. Самовозгорание моста над водой происходит редко", - сказал Global Times Сюй Итао, эксперт по древней архитектуре из Пекинского университета.

Китайские СМИ напоминают, что это был не первый пожар на этом мосту. Более ранний случай произошел во времена династии Цин (1644-1911). Потом мост восстановили. Теперь, по мнению экспертов, это будет невозможно сделать.

После разрушения исторического моста эксперты призывают власти усилить охрану других исторических объектов Китая.